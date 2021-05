Esta plataforma e loja online promove a cultura sidreira em Portugal

O restaurante Endovélico, no Porto, abriu em 2014 já inspirado nas tradições das chamadas culturas celtas. Da bretã Kerné, que consideram a “sidra da casa”, até às actuais mais de 70 referências de vários países, muito se passou. Agora, Maria José Valente e Jaime Filipe Barros gerem também o Portal da Sidra, onde promovem a cultura sidreira em Portugal e vendem sidras do mundo inteiro, mas não só. Na nova loja online, há também hidromel, cerveja artesanal e perry, uma bebida semelhante à sidra mas feita de pêras fermentadas em vez de maçãs.

“Ao passar este Portal vai conhecer o novo e delirante mundo do fruto dos druidas”, lê-se na página de apresentação da plataforma, onde também são partilhadas notícias relacionadas com a cultura sidreira, além de várias receitas e curiosidades – por exemplo sobre o ritual da Twelfth Night, que ainda hoje se realiza em várias localidades do condado inglês de Somerset, conhecido pela sua produção cidreira, e envolve um grupo de pessoas a cantar em volta da árvore mais antiga de um pomar, para expulsar os maus espíritos e despertar as macieiras.

Entre o vasto portefólio de sidras e perries nacionais e internacionais de alta qualidade, destacam-se as sidras naturais das Astúrias, como a premiada Castañon Vale de Boides, que beneficia de denominação de origem protegida (DOP) reconhecida pela União Europeia. Trata-se de vinho de maçã puro e duro, sem filtragem, dupla fermentação ou gás. Na tradição asturiana, a bebida deverá ser escanceada, vertendo a garrafa bem afastada do copo, enchido até dois ou três dedos, e bebida de uma só vez.

Com preços até aos 60€, há muitas outras opções. A seca Oliver’s Traditional Cider (4,50€/50cl) é uma das mais populares na loja online, juntamente com Ross on Wye Raison D’Être (12,50€/75cl), “um vintage muito especial”. Mas por 49,50€ é possível mandar vir uma selecção de sidra e perry Ross on Wye. E, por falar em perry, a Birdbarker Perry (5€) parece ser a “bebida perfeita para o dia-a-dia”. Com um sabor suave e frutado, é uma standard perry espumante, meia seca e refrescante.

“A nível nacional destaco a Sidrada, da zona do Oeste”, recomenda Jaime por telefone. “E queremos começar a trabalhar com uma marca da Madeira, também muito interessante”, acrescenta, sem deixar de sugerir sidras internacionais, como as asturianas premiadas, as espanholas, do País Basco, e as francesas, da Bretanha, da Normandia e do País Basco francês. “Brevemente, vamos ter sidra natural da Galiza, de um projecto novo. Também estamos a aguardar sidra da Estónia e vamos adicionar ao portal uma sidra da Normandia, de um sommelier muito conceituado em França. Vem em pouca quantidade, mas é mesmo muito especial.”

Para quem prefere hidromel, há duas referências, ambas Cave du Dragon Rouge, mas costumam esgotar rapidamente. Os fãs de cerveja artesanal têm mais sorte, com garrafas e latas da Basqueland (6,50€-10,50€), entre as quais sobressai a Pinpilinpauxa, uma DIPA com aromas a uva e frutas de caroço, e a Pintxo Pintxo, uma Double IPA, também frutada, com notas de ananás e melão.

