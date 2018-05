Esta quarta, a Taxify celebra Eurovisão com concertos especiais em carros

Esta quarta pode andar à boleia da Eurovisão. A Taxify vai promover, esta quarta-feira dia 9, concertos especiais com artistas portugueses que participaram na edição deste ano do Festival da Canção.

David Pessoa, Janeiro, emmy Curl, Rita Dias e Edu Mundo são os artistas escolhidos que o podem acompanhar caso faça uma viagem com a Taxify. Os músicos vão andar a circular em várias horas do dia, em diferentes carros, por isso é tudo uma questão de sorte. Entre as 10.30 e as 13.00, são David Pessoa, Rita Dias e Edu Mundo que vão estar a cargo dos concertos. Mais tarde, entre as 14.00 e as 16.00 é a vez de Janeiro saltitar de carro em carro, sendo que emmy Curl fica mais umas horas e actua entre as 14.00 e as 18.00.

“É a primeira vez que recebemos em Portugal um dos maiores eventos culturais a nível europeu. Como tal, não quisemos deixar de assinalar este acontecimento, desafiando artistas portugueses a tocar num palco improvável e proporcionando um momento diferente aos nossos utilizadores”, diz David Ferreira da Silva, responsável pela Taxify em Portugal.

