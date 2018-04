Esta quarta-feira visitar a exposição “Escher” fica a menos de metade do preço

Bilhete a preço reduzido para celebrar o Dia Internacional Dos Monumentos e Sítios. Nesta quarta-feira, visitar "Escher", a exposição dos mundos impossíveis no Museu de Arte Popular, custará apenas quatro euros (ao contrário dos 11€ habituais).

Aproveite esta oportunidade para conhecer as mais de 200 obras do artista holandês com o mesmo nome, M.C. Escher (1898-1972). Foram já quase 60 mil as pessoas que visitaram esta exposição, que inaugurou no final do ano passado – provavelmente já se cruzou nas redes sociais com os padrões geométricos que ganham formas absolutamente surpreendentes.

Ao longo da exposição, os visitantes vão ter oportunidade de estimular a atenção, a imaginação e a intuição, através da arte matemática e dos mundos impossíveis criados pelo holandês.

"Escher" está no Museu de Arte Popular até 27 de Maio.

Esta é só uma das muitas iniciativas que vão acontecer no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, muitas delas gratuitas.

+ Propostas gratuitas para celebrar o Dia dos Monumentos e Sítios

+ Fonte Luminosa abre galerias interiores ao público esta quarta-feira