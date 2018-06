Esta quinta-feira há hambúrgueres a 71 cêntimos no Hard Rock Cafe

Não é a corrida ao ouro, mas vai ser a corrida aos hambúrgueres. O Hard Rock Cafe celebra 47 anos desde que a marca foi fundada e em vez de receber prendas preferiu oferecer.

Entre as 11.00 e as 12.00 desta quinta-feira, dia 14 de Junho, os primeiros 160 clientes a passar a porta desta casa em Lisboa, localizada no histórico edifício Condes, têm direto a um Original Legendary Burger por apenas 71 cêntimos, tal e qual como se estivessem em 1971.

Este hambúrguer foi considerado pela Time Out Lisboa como um dos melhores das redondezas e na história do Hard Rock Cafe foi o primeiro a entrar na ementa. É feito com carne de vaca premium, coberto com bacon, queijo cheddar derretido, um crocante aro de cebola frita, alface estaladiça e tomate, servido num pão levemente tostado e acompanhado de batatas fritas.

Neste dia estão todos convidados a vestir-se a preceito com roupas da época, a condizer com o staff de serviço, e a dançar ao som dos anos 70.

O Hard Rock Cafe foi fundado em Londres por Isaac Tigrett e Peter Morton que decidiram combinar a música com pratos típicos dos Estados Unidos da América e hoje conta com 182 restaurantes, 24 hotéis e onze casinos, tudo espalhado por 75 países.

