Esta sexta-feira há um baile especial no Museu de Lisboa

No dia 18 de Maio comemora-se o Dia Internacional dos Museus e no sábado, dia 19, a celebra-se a Noite dos Museus. E como não poderia deixar de ser, Lisboa está repleta de actividades para marcar o dia. No Palácio Pimenta há um baile especial a partir das 19.00 e a entrada é livre. Este evento insere-se na programação da Noite dos Museus, organizada pela Direcção-Geral do Património Cultural.

Para fazer a festa, o Palácio Pimenta propõe vários workshops de dança: funaná, forró e danças orientais são algumas das técnicas que vai poder aprender. O objectivo passa por enquadrar estas danças nas diferentes culturas da cidade de Lisboa. Ora, está claro que nada melhor do que dançar enquanto fica também a conhecer mais sobre a história e a cultura da cidade. A Noite dos Museus no Museu de Lisboa acaba com o DJ Monteyro que promete muita animação.

Para alegrar ainda mais a noite, o Palácio Pimenta oferece também comes e bebes para que possa aproveitar o tempo para relaxar e conviver um pouco em família. Sim, em família: todas estas iniciativas de dança estão abertas para todas as idades, por isso, leve também os miúdos.

Mas não é só de dança que se faz o Dia Internacional dos Museus no Museu de Lisboa: as comemorações prolongam-se pelo fim-de-semana inteiro com muitas mais actividades e iniciativas para todos. Consulte o programa completo aqui.

Museu de Lisboa - Palácio Pimenta. Campo Grande 245, Lisboa. Ter-Dom 10.00-18.00

