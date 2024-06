Estação de Santa Apolónia vai ter carrosséis durante o fim-de-semana

A CP lança “passaporte infantil” para incentivar a utilização do comboio. Quem o preencher vai receber uma viagem gratuita no Alfa Pendular. Criança e adulto.

“Uma medida inédita nos transportes públicos nacionais”. É assim que a CP apresenta a criação de um “passaporte infantil”, cujo lançamento acontece este sábado, Dia da Criança, em Santa Apolónia. A ideia é promover a utilização dos comboios desde tenra idade, embora por arrasto o faça também junto dos adultos que acompanham as crianças. No final, isto é, quando o passaporte estiver completo, a empresa oferece uma viagem de Alfa Pendular à criança e a um adulto.

Os passaportes infantis ficam preenchidos com dez viagens de comboio da CP, independentemente do percurso, excepto em serviços suburbanos, avança o Público. Segundo este jornal, os carimbos estão reservados para viagens de Alfa Pendular, Intercidades, Inter-Regional ou Regional, e podem ser requisitados em qualquer bilheteira da empresa. O mesmo acontece com os passaportes: também podem ser pedidos gratuitamente em qualquer bilheteira do país.

O objectivo desta iniciativa, informa a CP em comunicado, é “incentivar as crianças a utilizarem o comboio, promovendo o transporte sustentável e a educação ambiental”. O público-alvo são as crianças até aos 12 anos – e já não os adolescentes.

Para o lançamento, a partir das 11.00 deste sábado, a Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, vai ter “várias diversões para as crianças, incluindo carrosséis, comboios de brincar e outras actividades, além de ofertas especiais para os mais pequenos”. Este programa especial, pensado para o Dia da Criança, dura os dois dias de fim-de-semana: 1 e 2 de Junho.

