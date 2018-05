Estão abertas as inscrições para mais uma Marginal à Noite

A prova já habitual que acontece à noite em Oeiras está de volta para mais uma edição. A Marginal à Noite acontece no dia 16 de Junho, pelas 21.30, na Avenida Marginal em Oeiras.

A organização é da Câmara Municipal de Oeiras e tem a duração de duas horas, mais coisa, menos coisa, e uma extensão de oito quilómetros, o ponto de partida e de chegada do percurso está programado para o mesmo local: em frente à praia de Santo Amaro de Oeiras. Para esta corrida, há dois tipos de inscrição: com chip, que faz com que tenha acesso à sua classificação final, ou sem chip, caso participe na corrida mais para se divertir do que qualquer outra coisa. Aceitam-se tanto inscrições individuais, como de equipas.

Está com vontade de embarcar nesta aventura nocturna? Para se preparar da melhor forma antes de se pôr a correr em plena Marginal pode aproveitar os treinos orientados pela equipa do GFD Running. No dia 7 de Junho, às 21.30 e no dia 14 de Junho, às 20.30, o treino invade a Marina de Oeiras. Já no dia 10 de Junho, feriado, às 09.30, pode aproveitar para treinar no evento “Mexa-se na Marginal”.

As inscrições para a Marginal à Noite já estão abertas e decorrem até ao dia 9 de Junho, mas a data pode ser alterada em função do número de participantes. No total há 8000 vagas, por isso, apresse-se e inscreva-se já aqui. O custo varia entre os 8€ e os 12€.

+ Os melhores sítios para correr em Lisboa

+ Sete corridas de Primavera em Lisboa