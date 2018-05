Estão de volta as visitas guiadas grátis ao Castelo de Palmela

Ao Castelo e não só. Conte ainda com um guia para percorrer o Centro Histórico. É já este sábado que as visitas guiadas gratuitas regressam a Palmela.

A liderança do périplo está a cargo de António Lameira, voluntário do Museu Municipal, que o guiará este sábado, o dia em que regressam as visitas guiadas gratuitas ao Castelo e ao Centro Histórico de Palmela.

É pelas 10.00 que o percurso começa, pelo monumento nacional e antiga sede da Ordem de Santiago. O ponto de encontro é a Igreja de Santiago, que deixa o convite para mergulhar na história e apreciar a paisagem em redor. Aproveite a serra, o mar, mas não se esqueça que há mais para fazer depois do almoço.

O programa continua a partir das 14h30, com o trajecto guiado pelo Centro Histórico da vila, com partida junto ao Chafariz D. Maria I. Lembre-se que para conhecer em pormenor todos estes jardins, miradouros e outro elementos com interesse patrimonial deve inscrever-se previamente (património.cultural@cm-palmela.pt ou 212 336 640).

Se já não foi a tempo, nada tema. A partir deste mês de Maio, a iniciativa vai repetir-se no primeiro sábado de cada mês, numa organização da Câmara Municipal de Palmela, através do Museu Municipal.

