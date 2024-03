Estas são as melhores escolas privadas do mundo em 2024 (e Portugal está na lista)

Desde uma escola com um residente de quatro patas até uma das escolas mais antigas de Singapura, este guia classifica as melhores instituições privadas do mundo.

Acaba de ser lançado um novo ranking das melhores escolas privadas do mundo. Através da recolha de dados, formulários online e entrevistas, o índice da Spear’s 500 avaliou as escolas privadas “de topo”, tendo em conta tanto o seu posicionamento académico como a realidade social em que se inserem.

Londres teve um desempenho particularmente bom este ano, com instituições famosas como Harrow e Westminster a entrarem no ranking. Mas o resto da Europa não ficou nada atrás. A Schule Schloss Salem, na Alemanha, incentiva os seus alunos a envolverem-se nas comunidades locais, enquanto na St Julian’s, em Lisboa, popular entre as famílias internacionais, a direcção da escola tem um cachorrinho que aparece diariamente na vida escolar. As escolas suíças foram tão boas que ganharam uma categoria própria, com 10 a entrarem no ranking, incluindo a Brillantmont International School, com vista para o Lago Genebra.

Do outro lado do mundo, 26 escolas na Ásia entraram na lista, incluindo a Raffles Institution, que é uma das escolas mais antigas de Singapura, enquanto no Médio Oriente foram 18, como a Doha College e a Repton School Dubai.

Pode consultar a lista completa, com mais detalhe, aqui.

