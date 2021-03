Este ano, o Holi leva as cores da Índia para dentro de casa com evento online

Este ano as festas e festivais voltam a saltar do calendário, mas há quem contorne a questão celebrando o que há para celebrar através de um ecrã. É o caso do Holi, conhecido como Festival das Cores, celebrado habitualmente na Índia para comemorar a chegada da Primavera. Por cá, vai acontecer online a 28 de Março com conversas e música.

As explosões de cor ficam para outra altura – até porque imagine o cenário campal que seria fazê-lo em casa – e, por isso, a Embaixada da Índia em Portugal em parceria com a Associação Isha Artes, uma associação cultural sem fins lucrativos que promove actividades culturais relacionadas com a Índia e a comunidade indiana a residir em Portugal, juntaram-se para lhe trazer um evento online, o HOLI - celebrando as cores da Índia @75.

A iniciativa faz parte das comemorações globais dos 75 anos de independência da Índia, e decorre no próximo domingo, dia 28, a partir das 20.00 no Facebook da Isha Artes e da Embaixada. O programa das festas arranca com uma apresentação sobre o significado cultural, científico e espiritual do Holi e segue para dois momentos musicais – um recital de sarod, um instrumento musical usado principalmente na música hindu, e canções tradicionais do Holi, tudo entregue aos músicos indianos Shri Hriday Desai e Shri Joby Joy.

+ Novo residente do Parque das Nações é um Monstro Marinho feito de plástico

+ Dr. Bernard, na Costa da Caparica, abre quiosque de gelados com a Davvero