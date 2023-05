Este domingo, há um concerto gratuito em Monserrate

Para celebrar o regresso do festival Jazz em Monserrate o Trio Kolme actua, dia 4 de Junho, no parque.

Na tarde deste domingo, às 18.00, o Trio Kolme actua, gratuitamente, no terreiro do Palácio de Monserrate, para celebrar a 2.ª edição de Jazz em Monserrate, que decorre entre os dias 8 e 17 de Setembro. Ainda antes do concerto, o público tem entrada livre no parque, a partir das 17.30, para conhecer, em primeira mão, o cartaz do festival.

O grupo musical, composto por Ruben Alves (piano), Miguel Amado (contrabaixo) e Carlos Antunes (bateria), caracteriza-se por uma sonoridade que cruza o jazz com a música erudita e o drum n’ bass. Esta apresentação é uma espécie de antevisão do que se pode esperar do festival, marcado para Setembro.

Este ano, o Jazz em Monserrate durará mais dias e contará com 13 eventos, alguns gratuitos, divididos por três palcos. Além de concertos e filmes musicados ao vivo, o cartaz conta com 44 artistas de diferentes regiões do país.

A partir de 4 de Junho, já será possível adquirir os bilhetes para a edição deste ano, no site oficial do festival.

Parque de Monserrate (Sintra). 4 Jun 18.00. Entrada livre

