Festival Imaginário. Arte e natureza de mão dada em Sintra

Dos mini-exploradores aos avós mais aventureiros, o Festival Imaginário promete, mais uma vez, fazer as delícias de toda a família. Nos dias 3 e 4 de Junho, a Quinta da Ribafria volta a abrir portas, com programação para todas as idades, que inclui desde concertos e espectáculos até workshops e horas do conto. Sem esquecer, claro, as atracções permanentes, como um observatório de nuvens, uma biblioteca num passadiço e um parque lúdico-sonoro para explorar com os pés fora do chão.

A abertura de portas está marcada para sábado, às 10.00, com actividades até às 18.00. Da agenda destacam-se desde logo o workshop “Retratos de Família com a Natureza”, orientado por Marta Fernandes da Silva (11.00), e o espectáculo de circo itinerante da companhia Malatitsch (15.00). Se preferir, também haverá horas do conto (11.30 e 14.30), uma aula de dança e performances de imersão na floresta (12.00 e 15.30). O dia termina com um desfile e parada do projecto musical de percurssão Porbatuka.

No dia seguinte, 4 de Junho, a Quinta da Ribafria volta a estar de portas abertas, no mesmo horário, mas com novas propostas, como a apresentação de Velhos, uma peça de teatro com bonecos de Sérgio Mercúrio (11.30), e “Batucada de Contos”, um projecto de contos tradicionais moçambicanos (15.00). Se for com bebés, há sessões de leitura, teatro e até música para os seus rebentos. Os mais velhos podem também divertir-se com jogos ancestrais (12.30), teatro de marionetas (16.00) e o concerto dos Viravadio (17.30).

Entre as atracções permanentes, conta-se o parque lúdico-sonoro Suspensório Musical, o teatro de caixa Lambe-Lambe, uma biblioteca num passadiço e um observatório de nuvens (como quem diz, uma cama para deitar e olhar para o céu). Para recarregar energia, há street food e muito espaço verde para apanhar sol.

À venda na Ticketline, lojas Fnac e Worten e locais habituais, os bilhetes diários custam entre 5€ (no dia 3, para todos a partir dos três anos, e no dia 4, dos 3 aos 12 anos e mais de 65) e os 10€ (no dia 4, a partir dos 13 anos e até aos 64). As reservas são feitas através de e-mail (festival-imaginario@byfurcacao.pt).

Quinta da Ribafria, Estrada da Várzea (Sintra). 3-4 Jun, Sáb-Dom 10.00-18.00. 5€-10€ (grátis até aos 3 anos)

