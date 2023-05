Oito cidades e 30 concertos grátis em honra das 27 edições do SBSR

As Tardes SBSR estão de volta com 30 concertos de entrada livre, para recordar as músicas que marcaram os melhores momentos do festival, desde 1995 até hoje.

Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Faro, Guimarães, Leiria e Setúbal são as cidades que estão no mapa das Tardes SBSR. Se não consegue esperar mais pela ida ao Meco, esta iniciativa, que se realiza entre Maio e Setembro, promete-lhe um total de 30 concertos de entrada livre, a decorrer em esplanadas de norte a sul do país, com êxitos de quase 30 bandas e artistas, entre os quais The Cure, The Killers, The Offspring, The Strokes, C. Tangana, Seu Jorge e Da Weasel. A música está a cargo de uma banda de tributo, criada para o efeito pela NCS, conhecida por organizar o Somersby Out Jazz.

O próximo concerto em Lisboa está marcado para quinta-feira, 15 de Junho, no Quiosque Corner. Seguem-se a Praça do Hub Criativo do Beato, a 16 de Junho; e o Quiosque Verde Lima, no dia 29.

Se por acaso estiver noutro ponto do país, aponte: 8 de Junho, no Bar Posto 7 e no Café Central, em Aveiro; 10 de Junho, no Guindalense Futebol Clube, no Porto; 1 de Julho, no Frik Quiosque, também no Porto; e 8 de Julho, no Ramada 1983, em Guimarães. Mas ainda vão ser anunciadas mais datas.

Vários locais. Mai-Set, Qui, Sáb e vésperas de feriado 18.00-20.30. Entrada livre

