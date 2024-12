Este é o restaurante com estrela Michelin mais caro do mundo

Existem restaurantes maravilhosos no mundo, e quem diz que é preciso gastar muito para ter uma refeição fantástica provavelmente ainda não descobriu a magia da comida de rua. Mas, às vezes, gastar uma fortuna numa refeição faz parte da experiência, seja para celebrar algo, mimar-se ou simplesmente porque está a viver à grande. Felizmente, há muitos locais luxuosos por onde escolher, e, graças à equipa do Chef’s Pencil, agora sabemos quais são os mais extravagantes.

Esta revista gastronómica analisou mais de 3.500 restaurantes com estrela Michelin para descobrir quais oferecem os menus degustação mais caros. No topo da lista está o Ginza Kitafuku, restaurante em Tóquio especializado em caranguejo, onde o menu degustação custa (prepare-se) 2.130 dólares (1960 euros).

Em segundo lugar, e a quase metade do preço – mas ainda assim com um menu que custa uns impressionantes 1.230 dólares (1.130 euros) – está o Ultraviolet by Paul Pairet. Este restaurante com três estrelas Michelin em Xangai é descrito como uma experiência gastronómica teatral e multissensorial.

Os outros oito restaurantes do ranking têm menus que custam menos de 1.000 dólares (920 euros, uma pechincha, certo?), mas os preços variam entre 685 e 975 dólares (630 e 895 euros). Leia mais para saber onde ficam!

Estes são os 10 restaurantes com estrela Michelin mais caros do mundo

Ginza Kitafuku, Japão Ultraviolet by Paul Pairet, China Caviar Russe, EUA Masa, EUA Azabu Kadowaki, Japão Quince, EUA Alchemist, Dinamarca Sazenka, Japão Guy Savoy, França Ginza Fukujyu, Japão

Enquanto faz contas, estes são os restaurantes com estrela Michelin em Lisboa.

