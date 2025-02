Este é o som do amor: os concertos para ver no Dia dos Namorados

Com concertos agendados para esta sexta-feira, António Zambujo e D.A.M.A. partilham histórias sobre como as suas músicas proporcionaram momentos enternecedores.

De “Something” a “She’s Like A Rainbow”, de “A Paixão” a “Bairro do Amor”, desde sempre, a música andou de mãos dadas com o romance. No Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro, um bom plano para criar memórias inesquecíveis aos pares é ir a um concerto.

Quem conhece boas histórias sobre música e romance é António Zambujo. O cantor e autor de Beja, que vai actuar esta sexta-feira na Super Bock Arena, no Porto, às 21.30, partilhou com a Time Out um dos seus episódios favoritos, em que as suas canções tiveram um papel fundamental num casal apaixonado.

“É uma história bonita”, começa por nos dizer a voz de “Pica do 7”. “Há mais ou menos 20 anos, eu cantava no Sr. Vinho [casa de fados em Lisboa] e era costume o empregado que vendia os discos pedir-me para ir às mesas para os assinar. Numa dessas vezes, estava um casal sentado à mesa, com uma cópia do Por Meu Cante e O Outro Sentido. Comecei a meter conversa e eles disseram-me que eram espanhóis. Estavam de férias em Lisboa e tinham vindo de propósito para jantar no Sr. Vinho e ouvir-me cantar”, relata.

Ao princípio, Zambujo desconfiou desta história, mas, à medida que foi conhecendo melhor Miguel Ángel, ficou cada vez mais impressionado e convencido. Acabou por trocar contacto com nuestros hermanos para manterem a relação, mal sabia ele que isto viria a dar-lhe jeito no futuro.

“Passados uns anos, fui cantar a Madrid – eles foram assistir ao concerto – e aconteceu uma coisa engraçada: ia viajar directo para o Canadá e a minha mala desapareceu. Passado um tempo, foi encontrada no aeroporto de Barajas. Como tinha o cartão do Miguel Ángel na mala, eles ligaram para ele e acabou por ser uma ajuda”, confessou. “Continuámos amigos. Fui à festa do seu 45.º aniversário, fomos de férias juntos e temo-nos cruzado várias vezes ao longo dos anos. O casal continua junto e vão estar presentes no meu concerto no Campo Pequeno, a 21 de Fevereiro, a celebrar os 60 anos do Miguel Ángel”, revela.

Quem também partilhou connosco um episódio sobre o poder que a música pode ter numa relação foram os D.A.M.A. – que vão regressar à MEO Arena, esta sexta-feira, para um concerto especial de Dia dos Namorados.

“Há um artista holandês, o Guus Meeuwis, que veio passar férias ao Algarve com a namorada”, relata Miguel Cristovinho. “Ele ouviu a nossa canção, ‘Oquelávai’, a dar na rádio, e perguntou-nos se podia fazer uma versão em holandês. Um ano mais tarde, depois de já ter gravado a sua versão, ‘Kom We Gaan’, convidou-nos para actuar no casamento dele, no Algarve. E, durante o copo-de-água, ofereceu-nos o disco de ouro desta canção”, diz. “Foi uma boa forma de celebrar o amor e também de mostrar que a música, mesmo quando não percebemos a letra, transmite-nos tudo aquilo que é preciso”, reflecte.

Mais música para os namorados

Além dos D.A.M.A. e de António Zambujo, existem muitos outros concertos para ver no Dia dos Namorados. Um dos principais responsáveis por levar vários espectáculos ao longo do território nacional nesta data é o festival Montepio Às Vezes o Amor. Este evento acontece em vários pontos do país e conta com Santos e Pecadores no Campo Pequeno; João Pedro Pais no Cineteatro de Amarante; Jorge Palma no Ponto C, em Penafiel; Lena d’Água no Teatro Sá da Bandeira de Santarém; Marisa Liz no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria; Lura no Teatro Virgínia, em Torres Novas; Noble no Centro Cultural do Campo, em Valongo; Nuno Ribeiro no Teatro Municipal de Vila do Conde; Sara Cruz no Estúdio Time Out, em Lisboa.

Se estiver à procura de uma oferta mais alternativa, os Franz Ferdinand vão estar na Aula Magna a apresentar o seu disco mais recente, The Human Fear. Se procurar uma oferta mais rockeira, os Airbourne, grupo australiano altamente influenciado por AC/DC, têm um concerto agendado no Cineteatro Capitólio.

Fora de Lisboa e do Porto, pode assistir ao concerto de David Fonseca, na Casa da Criatividade, em São João da Madeira, que ainda se encontra a fazer a digressão Still 25, que celebra os 25 anos de carreira.

Buba Espinho, conterrâneo de Zambujo que tem levado a sua interpretação de cante alentejano e de fado além-fronteiras, vai estar no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, onde irá mostrar algumas faixas do seu futuro disco.

Os Fingertips vão estar no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, a mostrar as faixas que marcaram os mais de vinte anos de carreira. Já os MaZela vão mostrar porque são considerados um talento emergente da música nacional no palco do Teatro Municipal de Bragança.

