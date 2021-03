Este escape room para toda a família é virtual e solidário

Há prémios para as três melhores equipas, mas o objectivo é ajudar as famílias das Casas Ronald McDonald. As inscrições já estão abertas.

A Páscoa avizinha-se confinada, mas não precisa de ser aborrecida. A Escape IN, marca criada pela portuense Mapa Zero, propõe um escape room virtual e solidário no próximo dia 2 de Abril, pelas 17.00. As inscrições já estão abertas e 15€ do valor total de cada bilhete (24,90€) reverte a favor da Fundação Infantil Ronald McDonald, que ajuda famílias com crianças em tratamento hospitalar.

“O tempo de dificuldade e incerteza que vivemos cria uma vulnerabilidade adicional às famílias que acompanham já situações de doença das suas crianças, pelo que a Fundação prossegue a sua missão no apoio a estas mesmas famílias”, escreve em comunicado Gonçalo Barata, director executivo da fundação.

Em INpacto Final, que decorrerá numa sala digital através da plataforma Zoom e com recurso à aplicação da Escape IN Games, os jogadores vão ter de resolver a Operação “Contentor em Fuga”, ambientada no Porto de Leixões, onde acaba de aportar uma carga suspeita. Será perigosa?

Para participar, basta inscrever-se através deste formulário até 31 de Março, sendo permitidas equipas que tenham entre dois e oito elementos. No final, as três melhores vão ser premiadas com uma experiência Escape IN City.

