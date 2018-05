Este fim-de-semana há yoga e entrada gratuita no miradouro das Amoreiras

Apesar de o Dia da Mãe se celebrar no domingo, no Miradouro Amoreiras 360º a festa faz-se durante todo o fim-de-semana. Prepare-se para dois dias em cheio.

No sábado, dia 5, há yoga para todas as mães. Estão previstas duas sessões: uma às 10.30 e outras às 11.30. Ambas vão ser dadas pela professora Isa Guitana Wong, da Casa Vinyasa - Ashtanga Yoga Shala e têm o objectivo de proporcionar a todas as participantes um momento de extrema tranquilidade com uma vista para a cidade de Lisboa de tirar o fôlego a qualquer um. Estas sessões são gratuitas, mas carecem de inscrição prévia para o e-mail geral@jf-campodeourique.pt.

Já no domingo, Dia da Mãe, o Miradouro das Amoreiras faz questão de celebrar o dia de uma forma muito especial e, por isso, vai oferecer entradas às mães que se façam acompanhar dos filhos. Aproveite para tirar umas fotos com os seus filhos com esta paisagem panorâmica de Lisboa como cenário. Lembramos que esta é uma promoção especial para mães e filhos, pelo que todos os outros acompanhantes têm de comprar bilhete (o custo é de 5€).

Miradouro Amoreiras 360º. Av. Eng. Duarte Pacheco 2037, Lisboa

