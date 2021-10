Este fim-de-semana pode cooperar num mercado de troca de roupas

O Beco do Rosendo, na Mouraria, vai receber este fim-de-semana, 16 e 17 de Outubro, o primeiro Mercado de Troca de Roupas organizado pela Cooperativa Rizoma, um projecto que começou por lançar uma mercearia comunitária, num espaço da associação Renovar a Mouraria.

É nessa morada que se irá desenrolar o evento da nova cooperativa, no sábado entre as 11.00 e as 17.00 e domingo até às 19.00. Cada pessoa pode levar até cinco peças de roupa em bom estado, que já não use, e levar para casa o mesmo número de peças.

No domingo, assim que se fecharem as trocas de roupa, terá lugar uma conversa sobre os problemas sistémicos da indústria da moda, onde estará presente Mariana Raposo, da Fashion Revolution Portugal. Segue-se a projecção do documentário The True Cost (2015), de Andrew Morgan, uma história sobre a roupa que vestimos e o impacto que têm as nossas escolhas na saúde do planeta. Porque uma roupa barata pode ter um custo bastante caro para a humanidade.

