Este jogo convida-o a usar “Papel Higiénico contra Covid-19”

A corrida ao papel higiénico em tempos de pandemia e confinamento tem várias explicações e já motivou racionamento. Mas este “Papel higiénico contra Covid-19”, dos mesmos autores da caixa de edição limitada “Descobre as Diferenças”, promete provocar mais uma loucura colectiva, desta vez totalmente justificada. O desafio, para duas a cinco pessoas, é ajudar a Humanidade a livrar-se do vírus. Como? Repondo algum do papel que se foi esgotando nos diferentes continentes do mundo.

“Pode ser um presente original e diferente para este Natal, mas tem uma mensagem de resiliência, força e uma mecânica de jogo assente na cooperação, que não é só importante num contexto de pandemia, como o é sempre nas nossas vidas”, declara Rúben Pimenta, co-fundador da Tagus Games, uma marca de “jogos fora da caixa que começam numa caixa”.

Papel Higiénico Contra Covid-19

A caixa neste caso vem decorada a rigor, com vários desenhos do novo coronavírus, e contém 240 cartas divididas por quatro baralhos, uma coroa para os mais ambiciosos e – calma, há que chegue para todos – um rolo de papel higiénico “para usar com moderação”. Quanto ao jogo propriamente dito, é capaz de parecer ligeiramente complicado à primeira, mas não se preocupe. Para quem não quiser queimar as pestanas a ler a folha das instruções, este vídeo resume as regras.

O objectivo é “stockar” cada continente com o número de rolos de papel indicado nas cartas #MUNDO, que varia consoante o número de jogadores. Mas primeiro é preciso “equipar-se” e “combater”. Para serem todos bem-sucedidos (sim, se um perde, todos perdem), vão ter de reunir anticorpos e até poderes especiais com as cartas #WC.

Até agora parece canja? Prepare-se para sobreviver aos eventos espoletados pelas cartas #FIQUEEMCASA, que simulam idas ao parque com os miúdos ou oferecem máscaras não certificadas e ventiladores avariados. Pior só os desafios das cartas #NEW, que o vão pôr de pernas para o ar ou a falar com sotaque francês.

“A ideia surgiu durante o Verão e afinar a mecânica do jogo, mais o desenho das caixas e cartas, demorou cerca de três a quatro meses”, revela Rúben, que confessa ter jogado “umas dezenas de vezes” com o sócio, João Pedro Ramos, mas também com amigos e família. “Não queríamos que fosse nem muito difícil nem muito fácil.”

Já à venda por 16,99€ (ou 29,99€, numa versão especial de Natal, que traz mais uma carta personalizada), o recém-lançado “Papel higiénico contra Covid-19” promete 40 a 90 minutos de diversão em família (é para maiores de 14 anos, mas se quiser envolver os mais novos ninguém o julga).

Para o futuro, haverá mais jogos de rua, “inspirados noutros jogos, como o Cluedo ou Monopólio”. Antes, mas já em 2021, Rúben e João convidam-no também a aderir a uma série de desafios ao ar livre, em Lisboa, tendo como base a ideia do jogo “Descobre as Diferenças”. A primeira sessão, prevista para 2 de Janeiro, já está esgotada. O melhor é despachar-se.

+ Jogos em família para um serão bem passado

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana