Este mês há cinema ao ar livre no jardim tropical do Marriott

A 18 e 19 de Agosto, o jardim tropical do Lisbon Marriott Hotel abre as portas a hóspedes e visitantes para duas sessões de cinema à luz das estrelas.

O Lisbon Marriot Hotel, localizado na Avenida dos Combatentes, tem um jardim tropical com piscina nas traseiras do edifício e decidiu partilhá-lo com os fãs da sétima arte.

Nos dias 18 e 19 de Agosto, entre as 21.00 e a meia-noite, terão lugar duas sessões de cinema ao ar livre junto à piscina, primeiro com uma comédia de ficção científica (e artes marciais) e depois com um dos grandes clássicos do cinema norte-americano dos anos 70.

A 18 de Agosto (quinta-feira) é exibido Everything Everywhere All at Once (2022), uma história alucinada sobre habitantes de outro universo que descobriram uma forma de entrar nas mentes de seus eus alternativos e absorver as suas habilidades. No dia seguinte, é noite de clássico com Grease (1976), o musical que juntou John Travolta e Olivia Newton-John, nos papéis do rebelde Danny e da menina bem comportada Sandy.

O bilhete custa 16€, inclui um pacote de pipocas durante a sessão e estacionamento no parque do hotel e pode ser adquirido online.

À margem do cinema, no bar junto à piscina há bebidas e também petiscos, como bolinhas de alheira com mostarda, croquetes de novilho, pastéis de bacalhau com maionese de limão, camarão com fio de batata e batatas bravas.

Lisbon Marriot Hotel. Avenida dos Combatentes, 45. Qui-Sex 21.00-00.00. Bilhete: 16€

