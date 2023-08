Este mês, há festa no Jardim da Estrela. E é grátis

No dia 12, o quiosque Banana Café vai receber os DJs Between para um fim de tarde animado e de copo na mão.

Agosto é sinónimo de festas ao ar livre e, nisso, os quiosques do Banana Café são especialistas. As festas de fim de tarde – ou sunsets – são já costume nas várias localizações do grupo e na próxima semana há mais uma.

No dia 12, sábado, o quiosque do Jardim da Estrela vai receber os DJs Between para uma tarde animada e destinada a todos os que quiserem dar um pézinho de dança de copo na mão.

“Localizado em frente à Basílica da Estrela, este jardim prima por um cenário tropical e exótico que nos transporta para lá da euforia cosmopolita da cidade. O palco ideal para a festa deste sábado”, lê-se num comunicado enviado às redacções.

A festa começa às 17.00 e prolonga-se noite dentro até às 23.00. A entrada é livre.

Jardim da Estrela. Sáb 12. 17.00-23.00. Entrada livre

