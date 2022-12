Este Natal, o Zoo de Lisboa apresenta o Rodolfo, uma cria de veado-da-Birmânia

O Jardim Zoológico de Lisboa recebe a visita do Pai Natal e dos seus duendes no sábado, 3 de Dezembro, às 11.00, na Baía dos Golfinhos. A programação para a quadra inclui um saco recheado de presentes sob forma de enriquecimento ambiental para as diferentes espécies do parque, incluindo para os veados-da-Birmânia, que contam com uma nova cria. Já para os visitantes, há ateliês criativos, conversas com um apicultor e muitas outras actividades para as famílias.

“Pela pressão a que a espécie está exposta, este nascimento traz esperança na sua recuperação”, anuncia o Zoo de Lisboa no seu site, onde divulgam o programa de festas, que celebra também o primeiro mês de vida de Rodolfo. Classificado como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o veado-da-Birmânia é ameaçado sobretudo pela caça para consumo humano e obtenção das hastes, uma estrutura presente na cabeça dos machos que, para além da defesa do território, permite a disputa pelas fêmeas na época de acasalamento.

Nos dias 3 e 4 de Dezembro, os mais novos são desafiados a juntarem-se aos ateliês “Natal com ciência” e “Plante o seu pinheiro”, assim como a várias conversas com um apicultor, no Vale dos Tigres, que irá desvendar muitas curiosidades interessantes sobre o fantástico mundo das abelhas. Mas há mais. Na Casinha do Lidl, localizada na zona de acesso livre, além da presença do Pai Natal, também estão previstas actividades gratuitas durante os fins-de-semana de 3 e 4 e de 17 e 18 de Dezembro, das 11.00 às 17.00.

Já no fim-de-semana de 10 e 11 de Dezembro, a Casinha do Lidl troca as oficinas de habilidades manuais por dois espectáculos diários de magia, às 12.00 e às 16.00, durante os quais crianças e mágico terão de fazer aparecer os efeitos de Natal perdidos.

Jardim Zoológico de Lisboa. Seg-Dom 10.00-18.00. 17€-27,50€.

