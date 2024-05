Este pastel de nata tem 12 quilos e mais de 11 mil peças. Vai uma dentada?

Abriu este fim-de-semana mais uma loja Lego, desta vez nos Armazéns do Chiado. O espaço já tem um ex libris: um grande pastel de nata feito com 11.500 peças.

Abriu este fim-de-semana a segunda loja certificada da Lego em Lisboa. Depois do Colombo, os Armazéns do Chiado foram a localização escolhida para instalar os famosos tijolos dinamarqueses. Além de poder compor os próprios bonecos, com a ajuda do expositor Build a Minifigure, ou comprar peças avulsas para dar largas à imaginação, no Pick a Brick Wall, a um objecto que está a atrair as atenções.

Para marcar a abertura da nova loja, foi exposto um grande pastel de nata feito em Lego. A peça pesa 12 quilos e é composta por 11.500 peças. É uma criação de Romão Santos, um construtor português que demorou um mês a montar este ícone da doçaria nacional, com 58 centímetros de diâmetro e 24 centímetros de altura.

© Just Feeling A fachada na nova loja

Mas há mais. Numa das montras, a nova loja conta ainda com um painel inspirado na calçada portuguesa, feito com mais de 40 mil tijolos e resultado de nove horas de montagem. A autoria é de Riccardo Zangelmi, profissional certificado da marca. Nada o impede de ver com os próprios olhos. Ambas as construções estão expostas na loja Lego dos Armazéns do Chiado.

No Colombo, também tem construções em Lego para apreciar, nomeadamente uma robusta fadista de guitarra na mão e um galo de Barcelos a fazer companhia. Tem 67 quilos e é composta por 34.799 peças.

Armazéns do Chiado, Rua do Carmo, 2 (Chiado). Seg-Dom 10.00-22.00

