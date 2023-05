Este sábado, a associação CORDÃO ocupa o estúdio Time Out

A associação CORDÃO lança o projecto UMA A UMA, a pensar nas pessoas em situação de gravidez e pós-parto. Este sábado, 27 de Maio, no estúdio Time Out, conte com oficinas, uma conversa, um workshop e um concerto de Filipe Sambado.

A associação CORDÃO apresenta, este sábado, no estúdio Time Out, o projecto-piloto UMA A UMA, que pretende criar uma rede de apoio profissional e informação gratuita para pessoas grávidas e em pós-parto. O dia começa pela fresca e com as devidas apresentações: às 11.00, a CORDÃO explica o que faz (é um lugar de partilha acerca da experiência da maternidade) e mostra os resultados do crowdfunding que permitiu o desenvolvimento do projecto UMA A UMA, que inclui apoios nas áreas da saúde mental perinatal e jurídica em situações vulneráveis e dá aconselhamento da amamentação e reabilitação física no pós-parto.

Às 12.30, pausa para Filipe Sambado dar um mini-concerto de 30 minutos (limitado a um máximo de 150 inscrições).

Ao longo do resto do dia, irão decorrer actividades pensadas tanto nas mães como nos filhos. Entre as oficinas destacam-se a It’s A Book (10.00), com a ilustradora Maria Remédio, em que cada família irá realizar uma ilustração com recortes, que dará origem a um livro circular com o contributo de todos; a que fala de alimentação saudável com Catarina Almeida do projecto Comida de Bebé (11.30) e a da MAGO studio, em que os participantes irão reutilizar materiais para fazer recortes com as mãos (14.00). Todas têm uma lotação máxima de 20 inscrições.

Joana Barrios, Ana Markl, a doula e fundadora da associação SaMaNe Carolina Coimbra, o investigador António Brito Guterres e a antropóloga Patrícia Azevedo da Silva vão participar na conversa “Maternidade: Ver o invisível. Da mulher à comunidade, construir além das margens. “, às 14.45 (máximo de 150 inscrições). Para acabar o sábado, há um workshop de leitura e escrita, das 16.00 às 18.00, com lotação máxima de 20 inscrições, com Susana Moreira Marques, autora do livro Quanto Tempo Tem Um Dia e do mais recente Lenços pretos, chapéus de palha e brincos de ouro.

Com a co-produção do Time Out Market, o evento junta ainda marcas, projectos e negócios que a associação criada por Joana von Bonhorst apoia. Além de um site, o CORDÃO tem um clube de leitura de livros escritos por mulheres, encontros presenciais e um canal de conversa aberto 24/7 no Discord.

As actividades deste fim-de-semana são gratuitas, mas requerem aquisição de bilhete de inscrição.

Estúdio Time Out – Time Out Market (Cais do Sodré). Sáb 10.00-18.00. Participação sujeita a inscrição obrigatória + donativo (2€)

+ Fim-de-semana perfeito em família

+ As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa