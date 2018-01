Este sábado, caminhe por quintas históricas em Sintra

Caminhando por Quintas de Belas e a Serra da Carregueira é o desafio para este sábado, 13 de Janeiro. As vistas prometem recompensar o esforço.

Esperam-no 12 quilómetros a pé a partir das 09.30 de sábado, mas nada como uma pitada de história e natureza para suavizar o exercício matinal. Se se juntar ao grupo da Caminhando.pt, marque encontro na praça 5 de Outubro, perto da Junta de Freguesia de Belas, Sintra, e siga o roteiro de paragens.

Um dos pontos de interesse é a Quinta do Bonjardim, casa nobre que remonta ao século XVI, antigo pouso dos condes de Redondo e do Vimioso, e onde pela primeira vez no país se jogou futebol, nesse ido 1888, quando os Pinto Basto da vizinha Quinta da Fonteireira apareceram para uma partida.

Os trilhos pela Serra da Carregueira são outro dos destaques na agenda — fique a saber que o ponto mais alto desta elevação fica situado a 334 metros, razão para preparar o seu telemóvel para fazer aquela foto de cortar a respiração.

Há mais subidas e descidas previstas, e incursões em territórios pontuados por azulejos, arcos, brasões e jardins luxuriantes, para não falar de vestígios romanos. Para ter uma ideia das escalas aqui ficam outros momentos da lista: Fonte do Coxo, Marco Geodésico de Suímo, Minas de Granadas, Carrascal, Quinta do Bom Jardim, Calçada romana, Rio do Porto, e Quinta de Nossa Senhora da Assunção.

Inscreva-se já em www.caminhando.pt. O passeio orientado custa 6€.

