Este sábado há caça à fruta em Alvalade

Comida saudável nem sempre é sinónimo de diversão. Mas isso pode estar prestes a mudar. Este sábado, Dia Mundial da Alimentação, a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) desafia as famílias para uma caça ao tesouro divertida e interactiva em Alvalade. Com a ajuda da aplicação gratuita Heróis da Fruta, e através de realidade aumentada, pais e filhos vão poder andar atrás de baús que escondem saquetas de cartas valiosas e coleccionáveis – com curiosidades sobre alimentação saudável.

O projecto educativo Heróis da Fruta já está implementado em mais de cem municípios portugueses e chega agora a Lisboa. Sábado, as famílias mais ambiciosas devem procurar no mapa da app os baús mais próximos e caçar cartas através de realidade aumentada, apontando a câmara do smartphone. Para além das cartas para colecionar, a app traz ainda missões para completar que valem pontos e prémios.

Numa primeira fase, a caça ao tesouro dos Heróis da Fruta estará disponível na freguesia de Alvalade, mas o alargamento a outras zonas da cidade está previsto para as próximas semanas. “Ter a nossa app disponível em Lisboa representa uma meta muito importante para nós, não só pela representatividade demográfica que a cidade tem no contexto nacional – permitindo-nos chegar a uma população bastante significativa – como também pela importância que os grandes centros urbanos como Lisboa podem ter na promoção de comportamentos mais saudáveis junto da comunidade, e que, naturalmente, acabam por ganhar escala para outros pontos do território nacional”, diz Mário Silva, presidente da APCOI, em comunicado.

A aplicação Heróis da Fruta está disponível nas lojas virtuais dos dispositivos móveis iOS (Apple Store) e Android (Google Play).

