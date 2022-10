O Teatro Infantil de Lisboa ruma a Oz

A história é bem conhecida entre todas as gerações: uma menina de uma zona rural dos Estados Unidos é levada por um tornado até uma terra desconhecida, cheia de cor, música e magia. Dorothy, assim é o seu nome, vai fazendo amigos até chegar ao grande Oz, o único que a poderá levar de volta à família. Durante a jornada, ela e o espantalho, o leão cobarde e o homem de lata vão descobrir todas as suas virtudes: coração, inteligência e coragem. Agora, o Teatro Infantil de Lisboa agarra no clássico O Feiticeiro de Oz, do livro de 1900 de L. Frank Baum e do filme de 1939 de Victor Fleming, e transforma-o num musical para toda a família.

David Cachopo

A estreia está marcada para o dia 29 de Outubro no Teatro Armando Cortez e as sessões para todas as idades (ou quase todas – a partir dos três anos) acontecem aos sábados e domingos às 15.00. Os dias da semana, mediante reserva prévia, estão reservados para grupos escolares.

Com texto adaptado por Ana Saragoça, encenação e coreografia de Victor Linhares, música de Quim Tó e interpretações de Bia Guimarães, Henrique Macedo e Kim Cachopo, O Feiticeiro de Oz promete repetir a proeza de Heidi – O Musical, que foi visto por mais de 55 mil pessoas.

Os bilhetes já estão à venda e custam 13€.

+ As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa

+ Festival Big Bang leva ao CCB música, espectáculos e oficinas para todos