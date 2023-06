Este sábado, há dia aberto no Centro de Arqueologia de Lisboa

É já este sábado que se assinala o 10.º aniversário do Centro de Arqueologia de Lisboa. Para comemorar, está planeado um dia aberto, entre as 10.00 e as 18.00, com direito a oficinas em torno de mosaicos romanos, tabuinhas de cera e de tratamento de materiais arqueológicos; uma visita orientada às instalações do centro (11.30 e 15.30) e uma visita ao laboratório de restauro e conservação (10.30 e 14.30), de entrada livre.

As comemorações continuam dia 14, com a exibição do documentário Ecos da Cidade dos Mortos, que apresenta a necrópole de Olisipo com imagens e documentos históricos sobre como viviam os romanos. É exibido no Cinema São Jorge, às 18.30, numa sessão de entrada livre.

Nos últimos dias, 29 e 30 de Junho, o Teatro Aberto é palco do IV Encontro de Arqueologia de Lisboa, iniciativa que acontece duas vezes por ano, com o objectivo de promover a divulgação do conhecimento arqueológico que provém das inúmeras operações urbanísticas que ocorrem na cidade.

Vários locais. 3-30 Jun, vários horários. Entrada livre

