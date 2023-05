Oceanário de Lisboa: em Junho, há entradas grátis para os mais pequenos

O Oceanário de Lisboa faz 25 anos, mas quem vai receber os presentes são os miúdos dos três aos 12 anos. No Dia da Criança, 1 de Junho, e a partir de dia 5 e até ao final do mês, de segunda a sexta-feira, entre as 17.00 e as 19.00, estará em vigor uma campanha especial: na compra de um bilhete de adulto (22€/dos 13 aos 64 ou 17€/+64 anos), tem direito a um bilhete de criança.

Atenção: no Dia da Criança, poderá usufruir da promoção quer compre os seus bilhetes online ou no local, mas a campanha “mês da criança” é exclusiva online, pelo que só poderá usufruir dela se comprar as suas entradas no site do Oceanário de Lisboa, de 5 a 30 de Junho, de segunda a sexta-feira (e excepto feriados).

Além da exposição permanente, poderá ainda usufruir da exposição “Florestas Submersas by Takashi Amano”, que mostra a natureza em equilíbrio num aquário de 40 metros de comprimento, com mais de 80 espécies de peixes tropicais de água doce e plantas aquáticas; e de “ONE, o mar como nunca o sentiu”, uma instalação artística no Átrio do Oceanário, que promove uma experiência sensorial sobre a ligação do ser humano com o oceano.

Oceanário de Lisboa (Parque das Nações). Seg-Dom 10.00-20.00. 15€-22€ (grátis até aos dois anos)

