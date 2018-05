Este sábado há yoga e meditação para miúdos no Festival Pequeno Buda

Em 2014, Tomás Mello Breyner voltou da sua viagem à Índia cheio de ideias. No ano seguinte nascia o Pequeno Buda, o projecto que traz técnicas de meditação e mindfulness para as salas de aula. A coisa amadureceu e este sábado acontece o primeiro festival dedicado ao projecto em jeito de celebração do Dia da Criança, no Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto.

“Decidi que estava na hora de transpor o Pequeno Buda para algo maior, que estava na hora de tudo isto culminar numa demonstração pública do que fazemos, tirar o projecto das escolas”, explica Tomás que, para o Festival O Pequeno Buda, juntou-se a Gonçalo Sardinha, director-geral da Iswari, marca portuguesa de superalimentos.

Aquilo que o Pequeno Buda aplica nas sessões das escolas vai ser levado ao festival, como uma amostra dos exercícios que ajudam os alunos a ficar mais calmos e atentos, tudo através de práticas mindfulness como o yoga e a meditação. “O que nós ensinamos às crianças passa muito por perceberem que é possível viver num futuro melhor, com mais foco no presente e com práticas mais sustentáveis”, afirma, explicando que durante o festival vão haver actividades relacionadas com o desperdício zero, da iniciativa Zero Waste Lab, com workshops de reciclagem.

Yoga, arte, dança, mindfulness, storytelling, nutrição, pinturas faciais e música ao vivo são algumas das actividades. “O interesse nas práticas holísticas é cada vez maior e a nossa missão é mesmo passar a mensagem através das modalidades que trazemos durante o festival”, diz. “As crianças são como esponjas e absorvem tudo, portanto quanto mais cedo começarem melhor vão conseguir concentrar-se e criar outra consciência”, diz.

Há também uma zona dedicada à educação alimentar com um programa para toda a família. Enquanto os mais pequenos põem a mão na massa em vários workshops de cozinha, os adultos também têm actividades à sua medida, caso das sessões de showcooking. Desde pequenos-almoços a snacks saudáveis, passando por chocolates e gelados, todos vão poder aprender receitas e truques saudáveis.

Anfiteatro Keil do Amaral (Monsanto). Sáb 10.00-19.00. Entrada livre.

+ Dia da Criança: actividades que não pode perder em Lisboa

+ O melhor de Monsanto para os miúdos