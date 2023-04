Este Takeover do Palácio Sinel de Cordes convida a pôr mãos à obra

A Trienal de Arquitectura de Lisboa juntou-se à berlinense Forecast para um Takeover ao Palácio Sinel de Cordes. No próximo fim-de-semana, 29 e 30 de Abril, o público terá oportunidade de conhecer oito iniciativas portuguesas nas áreas das artes, design e arquitectura. A entrada é gratuita.

A programação arranca no sábado, às 10.00, com uma sessão de boas-vindas no Salão Nobre do Palácio. Segue-se a apresentação dos oito projectos em destaque, como o atelier de micro-arquitectura e de projectos de arquitectura efémera Abrigo, o hub criativo PADA Studios e o projecto participativo “Cresc(h)e na Rua!”. Já depois do almoço, que ficará a cargo do Food from the Block, conte com um plenário de discussão, das 15.00 às 18.00.

No dia seguinte, domingo, o evento começa novamente pelas 10.00, desta vez com menos parlapiê e mais acção: até às 22.00, há workshop “Garden Revolution” no pátio. Entre as 15.00 e as 16.00, conte ainda com o lançamento do livro Driving the Human: Seven Prototypes for Eco-social Renewal.

Esta iniciativa faz parte da plataforma europeia financiada pela Europa Criativa, LINA, convidando um agente cultural membro desta rede a ocupar o Palácio Sinel de Cordes. Nesta estreia, a Trienal é uma das iniciativas participantes sentando-se à mesa com as outras oito.

Palácio Sinel de Cordes. 29-30 Abr, Sáb 10.00-18.00, Dom 10.00-22.00. Entrada gratuita

