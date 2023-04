Night Stories. Dois dias de street food, música e arte no Beato

Estávamos em 2021 quando o Night Stories se estreou na nova Doca da Marinha, junto ao Terminal do Terreiro do Paço. O sucesso foi tal que o mercado nocturno foi nomeado Melhor Novo Evento do Ano pela Time Out. As edições seguintes – que se realizaram todas em locais diferentes da cidade – não ficaram atrás. Agora é a vez do Hub Criativo do Beato. No próximo fim-de-semana, dias 29 e 30 de Abril, o antigo espaço industrial da Manutenção Militar abre portas, das 15.00 às 00.00, com street food, música e arte.

Focado em promover novos projectos na área do comércio, da música e da arte, o programa inclui três instalações artísticas surpresa e a participação de Bazinga Estúdios, Eloiza Montanha, Forest Sunglasses, HugX, Kokuga Flower Studio, Moche, NOR, Trinco e Unãgi.

No sábado, 29 de Abril, a pista abre ao som do DJ Lucky, que promete um set recheado de “grandes influências dentro da música negra”. Segue-se, entre as 19.00 e as 20.00, uma performance ao vivo de Jhon Douglas. A noite continua com Boca Roxa, um projecto de Francisco Berberan, e Roya, que nasceu no Irão, mas está a viver em Lisboa e promete encher o Beato de sons orientais e latinos.

Já no domingo, 30 de Abril, a festa começa com A Minha Vida Dava uma Banda Sonora e prossegue com Farra Fanfarra numa mistura de música, circo e humor; Kiera, com música soul e grooves electrónicos de dança; e André Pelota, com house, techno, funk e disco.

Para manter os níveis de energia no máximo, haverá comida com fartura. Das Empanadas do Maxi aos hambúrgueres do A100, das batatas fritas da Barraka Belga aos baos do Ninja Buns, passando pela própria oferta da Praça do Hub Criativo do Beato, o difícil vai ser escolher o que trincar.

Hub Criativo do Beato. 29-30 Abr, Sáb-Dom 15.00-00.00. Entrada livre

