Lisboa vai fazer peddy-paper para promover calçada artística portuguesa

A iniciativa é organizada pela Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa, que quer promover locais emblemáticos da cidade, como a Baixa Pombalina, através da calçada artística portuguesa. Se tiver interesse, basta inscrever-se até 12 de Maio. É grátis.

Para maiores de 18 anos, o peddy-paper “Pela Calçada” realiza-se a 21 de Maio, entre as 09.30 e as 13.00. Já para famílias com crianças, haverá uma sessão a 25 de Junho, entre as 09.30 e as 12.30. Em ambas as datas, a recepção dos participantes faz-se na Praça D. Pedro IV, no Rossio.

A actividade irá decorrer em vários arruamentos da Baixa e da Avenida da Liberdade, terminando na Praça Luís de Camões. Divididos por equipas, os participantes terão direito a um mapa do percurso, folhas com o enunciado das diferentes provas, e textos sobre curiosidades técnicas e históricas.

Para reservar um lugar, basta enviar e-mail (escoladecalceteiros@cm-lisboa.pt), com o seu nome completo, telefone e idade – caso se queira inscrever em equipa (três a seis pessoas), deverá incluir os dados dos restantes elementos. A inscrição é gratuita, mas só ficará completa após receber confirmação.

Praça D. Pedro IV (Rossio). 21 de Maio, Dom 09.30-13.00. 25 de Junho, Dom 09.30-12.30. Grátis, mediante pré-inscrição

