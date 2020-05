Estes concertos drive-in da Dinamarca podem ser o futuro da música ao vivo

Más notícias para todos os peões: parece que os próximos tempos envolvem muita condução. Das raves na Alemanha a estes concertos ao vivo na Dinamarca, ficar atrás do volante parece resolver um grande problema destes novos tempos: como passar um bom bocado, mantendo o distanciamento social.

Um espaço aberto nos arredores de Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, foi transformado num local de concertos ao ar livre. O P Scenen, em Tangkrogen, está preparado para receber um total de 500 carros, cada um com o máximo de cinco ocupantes. São 2500 espectadores sobre rodas.

Esta série de espectáculos arrancou a 24 de Abril com um concerto esgotado da cantora e compositora Mads Langer, e desde então já foi palco de sessões de cinema, DJ sets e noites de comédia. A agenda continua preenchida até 9 de Junho.

Todo o som dos concertos é transmitido pelos rádios dos carros, através de um sinal FM. Os motores devem permanecer desligados e ninguém pode sair do carro, embora seja permitido abrir uma janela do lado esquerdo para colocar o bracinho no ar ao som da música.

O álcool é proibido, mas pode pedir que lhe entreguem comida e bebidas não alcoólicas directamente para o seu carro. E a melhor parte? Se chover, ninguém vai ficar ensopado só para não perder o concerto – e chuva é algo que acontece com frequência em Aarhus.

É verdade que um concerto em drive-in nunca será o mesmo que viver a experiência de um concerto ao vivo no meio da multidão de um festival. E também não é a solução ideal para não-condutores (ou, sejamos francos, para o planeta). Mas enquanto for necessário manter o distanciamento social, um concerto em drive-in sempre é melhor que não ter concertos de todo.

