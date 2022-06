Estes “fura multidões” vão impedir que se perca nos Santos

A Free Now junta-se às festas de Lisboa com equipas que vão ajudar a “furar” a multidão em Alfama e na Bica. A ideia é facilitar o encontro entre amigos e familiares.

As tradicionais festas populares estão de regresso a Lisboa. Se costuma dar por si perdido por entre as multidões, vai gostar de saber que vão estar disponíveis equipas de “fura multidões” nas zonas de Alfama e da Bica para ser mais fácil, por exemplo, encontrar-se com os seus familiares e amigos. A iniciativa, a decorrer entre sexta-feira, 10, e segunda-feira, 13 de Junho, é da Free Now, que também vai oferecer vouchers com descontos para viagens de táxi.

“Pensámos em fazer parte da vida das pessoas, em tornarmo-nos úteis, para garantir que a mobilidade, até nos momentos mais críticos, acaba por estar assegurada até para os que andam a pé na cidade”, afirma o director de marketing da Free Now em Portugal, André Amaro.

Além das equipas “fura multidões” e dos descontos exclusivos, a Free Now também vai realizar várias activações locais.

+ Sardinha assada e bailarico. Fique a par dos melhores arraiais em Lisboa

+ Edições especiais da Time Out Lisboa e Porto já estão nas bancas