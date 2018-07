Estes novos gelados no Chiado são Riccos

A nova gelataria da Rua do Loreto, no Chiado, tem gelados artesanais italianos tropicais.

Chão colorido, pauzinhos de gelado no tecto e uma ligação directa entre Brasil e Itália. A nova gelataria da Rua do Loreto junta a já conhecida marca Paletaria, de gelados de pauzinho de fruta, com ou sem recheio, e os novos Ricco. “Já há gelados italianos óptimos, nós quisemos pegar por outro lado. São gelados artesanais italianos mas com tropicalidade”, explica Miguel Júdice, responsável por outros espaços na cidade, como o Naked, no Príncipe Real.

Fotografia: Manuel Manso

O mestre dos gelados é Diego Ricco, que se formou na escola do sorvete no Brasil, onde trabalhou na Paletaria autêntica, e há 17 anos que está em Portugal. Os sabores da Gelato Ricco vão estar sempre a rodar, como manda a lei da sazonalidade, mas sempre com forte presença de frutas tropicais: há agora goiaba, açaí, framboesa, manga e todos os clássicos italianos, do pistácio ao chocolate.

Fotografia: Manuel Manso

Diego quer também fazer alguns gelados "mais verdes" e com sabores mais inóspitos, que não encontraríamos em qualquer delataria. É o caso do sabor fresco de pepino. “Podia ser servido com uma iguaria, um rolo com salmão”, diz Diego. Fica a sugestão.

Preços: entre 2,50 (uma bola) e 4,50€ (duas bolas). Rua do Loreto, 54 (Chiado). Seg-Dom 11.00-00.00.



