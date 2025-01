Estes são os 52 sítios a visitar em 2025, segundo o ‘New York Times’

Quando pensávamos que não podíamos fazer outra lista de destinos para 2025, mais uma publicação lança a lista para este ano. Mas não faz mal – nós vivemos e respiramos viagens, e esta lista de 52 lugares do New York Times deu-nos certamente algumas ideias novas.

Começa com a Inglaterra de Jane Austen (mais especificamente, o sudoeste), “uma área pastoral que saúda uma lenda literária”, que está a celebrar o 250.º aniversário do nascimento da escritora. Pode visitar a sua antiga casa em Hampshire, ou dançar a noite toda ao estilo do início do século XIX num dos bailes do Jane Austen Centre, em Bath. Muito Bridgerton.

Noutra posição da lista está a Nicarágua, o vizinho menosprezado da Costa Rica, que se gaba de ter selvas tropicais, cidades coloniais pitorescas e muita, muita areia branca.

Então, porquê visitar agora? Bem, é a estreia da auto-estrada Costanera (um enorme projecto de transportes que liga 50 praias ao longo da costa esmeralda), tornando muito mais fácil uma viagem de carro pela Nicarágua com o objectivo de ir à praia.

É uma lista cheia de surpresas, onde figura uma cidade portuguesa. Em 11.º lugar surge Coimbra, cidade que o jornal norte-americano define como "bastião de tradição, impregnado de uma nova onde de modernidade."

Mas há muito mais de onde isso veio – veja a lista completa abaixo (depois de ler nossa brilhante colecção das melhores coisas novas para fazer em 2025 à volta do mundo, obviamente).

Os 52 lugares a visitar em 2025, segundo o New York Times

Inglaterra de Jane Austen

Ilhas Galápagos

Museus da cidade de Nova Iorque

Assam, Índia

Tailândia “White Lotus”

Gronelândia

Aix-en-Provence, França

Sun Valley, Idaho

Lumbini, Nepal

Sydney, Austrália

Coimbra, Portugal

Angola

Hamburgo, Alemanha

Nicarágua

Dolomitas, Itália

Ashville, Carolina do Norte

Rio Magdalena, Colômbia

Los Cabos, México

Alishan, Taiwan

Flow Country, Escócia

Kristiansand, Noruega

Bukhara, Uzbequistão

Lexington e Concorde, Massachusetts

Canfranc, Espanha

Cidade de Benim, Nigéria

Amesterdão

Nova Orleães

Raja Ampat, Indonésia

Delphi, Grécia

Toyama, Japão

País Basco francês

Kilifi, Quénia

Ilhas Virgens Britânicas

Ilhas Lofoten, Noruega

Londres Oriental

Arquipélago de Estocolmo, Suécia

Kutaisi, Geórgia

Osaka, Japão

Detroit

Via navegável Trent-Severn, Ontário

Montserrat, Espanha

Austrália Ocidental

Washington DC

Vale de Nangma, Paquistão

Rota ciclista da divisão da Sicília

Ollataytambo, Peru

Abu Dhabi

Huangshan, China

Milão

Bulgária

Roterdão, Países Baixos

Montserrat, Caraíbas

