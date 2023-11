Estes são os destinos mais populares para este Inverno, segundo o TripAdvisor

Quase conseguimos adivinhar os conteúdos que inundam as suas redes sociais por estes dias: amigos em viagens a mercados de Natal, amigos em viagens por destinos paradisíacos onde o Verão reina nesta altura do ano, amigos com canecas de vinho quente a deslizar por pistas de gelo seguidos de pés de outros amigos em areias brancas e águas cristalinas. Adivinhámos? O FOMO é mais forte nos dias frios e uma viagem festiva é solução infalível para a melancolia sazonal. Foi a pensar nisso que o TripAdvisor lançou o seu Índice de Viagens Sazonais de 2023.

Depois de analisados os dados, principalmente do seu próprio inquérito ao consumidor e estatísticas comportamentais no site, chegaram à lista dos destinos que serão mais populares neste Inverno.

Photograph: Shutterstock

Com os seus mercados de Natal e ruas bonitas, não é surpresa que o destino de escapadinhas de fim-de-semana preferido de todos, Amesterdão, tenha ficado em primeiro lugar.

Em segundo lugar está Cancún, no México, que parece ser o destino ideal para quem quer trocar o frio por banhos de sol – com as suas praias paradisíacas e margaritas, faz todo o sentido. Na verdade, o México, seguido de perto pela Turquia, é o destino mais procurado para escapadinhas de Natal em 2023, com mais dois resorts de Quintana Roo, Tulum e Playa del Carmen, a figurar no top dez.

Photograph: Shutterstock

No que toca a férias de Inverno, não há lugar mais festivo que Rovaniemi, na Finlândia, a "casa oficial do Pai Natal", que ocupa o terceiro lugar da lista. E embora as viagens de Natal sejam populares, não será surpresa para ninguém que Janeiro esteja previsto ser o período mais acessível para viajar – pode valer a pena aguentar essa vontade de viajar até ao ano novo.

Estes são os dez destinos mais populares para visitar este inverno, de acordo com o TripAdvisor:

1. Amesterdão, Holanda

2. Cancún, México

3. Rovaniemi, Lapónia

4. Playa del Carmen, México

5. Punta Cana, República Dominicana

6. Istambul, Turquia

7. Paris, França

8. Pafos, Chipre

9. Tulum, México

10. Antália, Turquia

