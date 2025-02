O guia completo da Time Out sobre as melhores cidades do mundo para comer é tudo o que precisa para despertar o seu apetite, mas não faz mal nenhum olhar para fora do menu, pois não?

O Forbes Travel Guide tem aquilo a que chama de “investigadores incógnitos”, que avaliam hotéis, spas, cruzeiros e restaurantes para os Star Awards e, este ano, 49 restaurantes, quer sejam “recomendados”, “quatro estrelas” ou “cinco estrelas”, foram reconhecidos.

Vejamos, então. Uma das inclusões “recomendadas” no Guia de Viagens da Forbes foi o Sidecut Steakhouse, um restaurante canadiano que mistura interiores modernos e elegantes com o ambiente das montanhas e é especializado em bifes nobres maturados a seco.

Photograph: Sidecut Steakhouse

Na categoria de “quatro estrelas” está o Don Manuel’s, um restaurante descontraído à beira-mar, no México, cujo menu é inspirado na região de Los Cabos e tem como objectivo elevar os sabores mexicanos.

Photograph: Blake Marvin

Por último, na categoria de “cinco estrelas” está o Ossiano, um restaurante imersivo no Dubai onde pode jantar – veja só – junto a um aquário. O menu, que é descrito como “jantar fino progressivo inspirado no oceano”, apresenta um elaborado menu de degustação de dez pratos inspirado na vida marinha da região.

Photograph: Ossiano

No entanto, há restaurantes ainda mais intrigantes, gulosos e originais apresentados no guia de viagens deste ano. Veja-os abaixo.

Estes são os melhores novos restaurantes do mundo, segundo o ‘Forbes Travel Guide’

Ariana’s Persian Kitchen, Dubai, Emirados Árabes Unidos

At.mosphere Restaurant, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Aurora, Macau, China

The Bugler, Little Rock, EUA

Butcher's Block, Singapura

Candles (Star Pride), Miami, EUA

Carolina, Riviera Nayarit, México

Caviar Russe, Nova Iorque, EUA

The Charleston Grill, Charleston, EUA

Chef Tam’s Seasons, Macau, China

Cortina, Sudoeste de Montana, EUA

Dining Room (SeaDream II), Miami, EUA

Dinner by Heston Blumenthal Dubai, EAU

Don Alfonso 1890, Macau, China

Don Manuel’s, Los Cabos, México

Est, Tóquio, Japão

Evelyn's Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, EUA

Fine Cut Steakhouse (Apex), Miami, EUA

Fine Cut Steakhouse (Ascent), Miami, Estados Unidos

Flybridge, Palm Beach, EUA

Gaia at Maykana, Riviera Maya, México

The Grill (Silver Origin), Monte Carlo, Mónaco

Héritage by Kei Kobayashi, Tóquio, Japão

The Huaiyang Garden, Macau, China

Lilac, Tampa, EUA

María Dolores, Cancun, México

Mesa by José Avillez, Macau, China

Mott 32 Singapore, Singapura, Singapura, Singapura

The OAK room & bar, Little Rock, Estados Unidos

Olivella, Ojai, EUA

Ossiano, Dubai, EAU

Osteria Mozza Residency, Lanai, EUA

Restaurante Paros, Porto Rico

Positivo Sand Bar, Porto Rico

Primo, Orlando, EUA

Restaurante HA’, Riviera Maya, México

RIME Seafood & Steak, Park City, EUA

River House, Hilton Head, EUA

Row on 45, Dubai, EAU

Saffron, Macau, China

S.E.A. (Evrima), Malta, Malta

Seafire Steakhouse & Bar, Dubai, EAU

Sidecut Steakhouse, Whistler, Canadá

Tambourine Room by Tristan Brandt, Miami, EUA

Tauro Steakhouse, Riviera Maya, México

Vestry, Nova Iorque, EUA

Yamazato Macau, Macau, China

Yamazato Tokyo, Tóquio, Japão

Zuicho, Macau, China

Aqui, também olhamos para a classificação do Forbes Travel Guide dos melhores novos hotéis de luxo do mundo.

Voltar para repetir

Fique a par das últimas notícias sobre comida da Time Out: escolhemos a melhor sandes do mundo e o melhor restaurante de Amesterdão. Ah, e a Michelin revelou as suas escolhas para os destinos gastronómicos mais excitantes do mundo.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp