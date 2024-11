Estes são os melhores sítios para viajar em 2025, segundo a ‘Condé Nast Traveller’

Conhece o velho ditado que diz ano novo, vida nova? Embora isso signifique, amiúde, comprometer-se com resoluções que dificilmente passarão de Janeiro, o novo ano é uma boa altura para renovar ideias e fontes de inspiração.

Felizmente, a Condé Nast Traveller publicou a lista dos locais que considera serem os melhores destinos de viagem para 2025, e há muitos destinos pouco conhecidos que estão, finalmente, a receber o devido destaque.

Em primeiro lugar, Djerba, uma ilha situada ao largo da costa oriental da Tunísia. É conhecida pelas suas praias mediterrânicas reluzentes (muito menos saturadas do que as estâncias balneares do norte da Tunísia) e pela sua mistura de culturas – aqui convivem pessoas de origem árabe, africana, berbere e judaica. Mas porquê ir agora? A Condé Nast Traveller explica: “Como anfitriã do primeiro festival da Capital Mundial da Cozinha Insular em 2025, Djerba acolherá chefs que representam as cozinhas insulares de todo o mundo numa competição pela glória gastronómica, com música ao vivo e actividades náuticas como programa paralelo. Parece divertido, não é?

Também na lista está o Parque Nacional El Impenetrable, na Argentina, uma vasta área protegida que alberga vida selvagem como tatus gigantes e pica-paus-de-dorso-negro, e a Gronelândia que, graças à abertura de alguns aeroportos novinhos em folha, está prestes a tornar-se muito mais fácil de visitar.

Estes são os melhores lugares para visitar no mundo em 2025

Vale do Ahr, Alemanha

Alasca, EUA

Cuba

Djerba, Tunísia

Dronning Maud Land, Antárctida

Parque Nacional El Impenetrable, Argentina

Costa Esmeralda, Nicarágua

Ilhas Faroé

Gronelândia

Ho Chi Minh, Vietname

Karakol, Quirguizistão

La Paz, Bolívia

Marselha, França

Mascate, Omã

Cratera de Ngorongoro, Tanzânia

Palau

Amazónia peruana

Prayagraj (Allahabad), Índia

Costa tropical de Queensland

Sudoeste da Nigéria

Costa Espacial, Flórida

Ilhas Subantárcticas, Austrália e Nova Zelândia

The Top End, Austrália

Uganda

Sussex, Reino Unido

Olá, 2025

Se está à procura de mais inspiração para viajar no novo ano, pode consultar a hotlist da Lonely Planet e os 25 melhores destinos para viajar da National Geographic. Ou então pode consultar a nossa própria lista dos destinos mais subestimados do mundo.

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp