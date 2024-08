Estes são os países mais ricos da Europa em 2024

Alguns destinos são ricos em cultura, outros em comida deliciosa e alguns têm aquele factor de "coolness" sem esforço. Mas há cidades que são simplesmente ricas à moda antiga.

Com base na lista das cidades mais caras do mundo que publicámos recentemente, pode não ser muito difícil adivinhar quais os países mais ricos da Europa, mas o WorldAtlas também deu a sua opinião e publicou um ranking, classificando cada lugar com base no seu PIB per capita.

Então, qual é o país que recebe a coroa (metafórica – e provavelmente literalmente) de país mais rico da Europa? Sem mais demoras: é o Luxemburgo. A capital deste pequeno país sem litoral foi recentemente classificada como a melhor cidade para se trabalhar remotamente e, no geral, o país tem um PIB per capita de 128.597€.

Em segundo lugar ficou a Irlanda, onde o PIB per capita é de 119.788€, e em terceiro lugar ficou a Suíça, que alberga duas das cidades mais caras do mundo para se jantar fora e viver, com um PIB per capita de 82.245 €.

Estes são os 10 países mais ricos da Europa

Luxemburgo Irlanda Suíça São Marino Noruega Dinamarca Países Baixos Islândia Suécia Andorra

Mais sobre viagens dependentes do orçamento

Viajar com um orçamento limitado é uma necessidade para alguns e uma reflexão tardia para outros. Para o ajudar a manter-se informado sobre para onde é melhor ir, quer a sua carteira esteja apertada ou à larga, deixamos-lhe um resumo das cidades mais caras da Europa para sair para jantar e dos destinos de Outono mais económicos no continente.

