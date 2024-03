Estes são os voos mais baratos para as férias da Páscoa

A Páscoa celebra-se sempre no domingo a seguir à primeira lua cheia do equinócio de Primavera. Este ano, calha a 31, e as férias escolares decorrem de 25 de Março a 5 de Abril. Se ficar por Lisboa, há muitas coisas para fazer no domingo de Páscoa e pelo menos dez programas para os mais novos. Mas, caso esteja a pensar sair da cidade ou do país, vale a pena aproveitar as actuais promoções. Para não perder muito tempo, a Time Out Lisboa diz-lhe quais são as melhores ofertas.

Quando são as férias da Páscoa?

A chamada Semana Santa começa a 25 de Março e termina no Domingo de Ramos, 31 de Março. Em Portugal, temos feriado na Sexta-feira Santa, 29 de Março, e no fim-de-semana seguinte. Já as férias lectivas decorrem entre 25 de Março e 5 de Abril.

Quais os melhores destinos para viajar nesta Páscoa?

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, avançou no início deste mês, em declarações à Lusa, que os portugueses estão a eleger a Madeira e Cabo Verde como “destinos estrela”. Fonte da APAVT confirmou a preferência à Time Out na terça-feira, 12 de Março, acrescentando que também há procura para o Brasil, as Caraíbas, a Disneyland Paris, Djerba (uma ilha ao largo da Tunísia) e as ilhas espanholas.

Quais as melhores promoções de Páscoa?

No que diz respeito a voos baratos, a irlandesa Ryanair entra sempre na corrida. A partir do aeroporto de Lisboa, a companhia de baixo custo faz voos para Marrocos a partir de 14,99€, para Agadir e Tânger, e desde 16,99€, para Marraquexe. Mas não só.

Se quiser aproveitar a Páscoa para uma escapadinha em Bordéus, em França, há bilhetes da Ryanair a partir de 18,61€. Poderá, por exemplo, comprar um bilhete de partida na quinta-feira, 4 de Abril, por 19€ e voltar por 63€ no domingo, dia 7, perfazendo um total de 82€.

Entre as mesmas datas, 4 e 7 de Abril, há mais destinos com voos baratos por onde escolher, ida e volta na Ryanair, nomeadamente Málaga (73,28€), Malta (90,88€) e Milão Bérgamo (94,23€). Antes, em Março, entre os dias 28 e 31, por exemplo, os bilhetes estão mais caros: a proposta mais barata são 125,19€ para Paris.

Já a EasyJet, que anda sempre taco-a-taco com a Ryanair, está a promover voos a partir de 34,99€ para as ilhas da Madeira e do Porto Santo; 29,99€ para as ilhas espanholas de Ibiza, Maiorca e Menorca; 24,99€ para Marraquexe e Agadir; e 19,99€ para Barcelona e Madrid. Claro que estes preços são meramente indicativos. Quando começamos a escolher as datas de ida e volta, a realidade é outra, com as tarifas a flutuarem muito. Se quisermos ir para Barcelona, por exemplo, a tarifa de partida mais baixa é a de 4 de Abril (48,99€-53,49€) e a de regresso é a dos dias 8 (36,99€-42,49€) e 9 de Abril (31,49€-37,99€). Importa também mencionar que, apesar de variar de destino para destino, os bilhetes só de partida costumam estar consideravelmente mais baixos do que os de ida e volta.

Ainda no campeonato das companhias aéreas de baixo custo, o site da Air France tem à venda bilhetes da holandesa Transavia, uma low cost que opera como uma empresa independente do grupo Air France-KLM. A partir de 46€, poderá viajar para Paris entre 3 e 6 de Abril. Mas, atenção, os bilhetes de regresso estão acima dos 100€, com excepção dos dias 10 e 11 de Abril, para os quais há bilhetes a 98€ e 85€, respectivamente.

Caso opte por viajar pela Lufthansa, a secção de “Ofertas e destinos” – cuja ferramenta de pesquisa inclui um filtro para orçamento – permite perceber que, a partir de Lisboa, Genebra, na Suíça, é o destino mais barato, com bilhetes desde 83€, ida e volta. Se tiver mais disponibilidade financeira, há viagens de ida e volta entre 112€ e 159€ para cidades na Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Alemanha, Polónia, Roménia, Bulgária, Noruega, Eslováquia e Itália.

Na Iberia, os voos mais baratos são para Madrid. Os bilhetes em económica, com partidas de Lisboa entre 2 e 6 de Abril, custam entre 42€ e 68€.

Na TAP, a melhor oferta parece ser a campanha promocional em vigor, com voos para Casablanca e Marraquexe, em Marrocos, a partir de 129€, ida e volta. Já para outros destinos há bilhetes de ida com valores abaixo da média, mas os de ida e volta estão mais caros do que o normal. Por exemplo, é possível comprar um bilhete de ida para Madrid a 54€, mas só para viagens em Abril – em Maio, os preços começam nos 188€, antes de baixarem para 43€ em Julho e Agosto –, enquanto os de ida e volta estão já acima dos 220€ para viagens entre Abril e Maio, o que dá mais de 100€ por cada bilhete. Atenção: não é o caso com todos os destinos.

De Lisboa para Barcelona, por exemplo, há bilhetes de ida a 44€ e de ida e volta a 83€ – neste caso, compensará comprar ida e volta. Mas estes valores são apenas uma referência. “O preço final para os seus voos poderá mudar quando fizer a selecção definitiva dos mesmos”, lê-se no site da TAP.

Se estiver a pensar viajar para os EUA, a United Airlines tem voos para Nova Iorque a 815,98€, ida e volta, com partida a 1 de Abril e regresso a 5. Não é propriamente barato, mas os preços habituais vão dos mil euros para cima. Na TAP, por exemplo e para comparação, durante as mesmas datas, um voo só de ida para Nova Iorque custa mais de 850€. Mais baratos só voos com ligação, pela Air France, que tem bilhetes de ida a menos de 400€ e de volta a menos de 300€. No site desta companhia, é possível comprar bilhetes de ida e volta para Nova Iorque, por exemplo de 1 a 5 de Abril, por cerca de 640€.

