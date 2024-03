Férias da Páscoa: já sabe o que vai fazer aos miúdos?

Pintar ovos é divertido, mas pode não satisfazer crianças com verdadeiro rasgo artístico. O MAC/CCB resolve-lhes o problema nas férias da Páscoa. Na primeira semana, os mais novos são convidados a entrar n’”Um lugar imaginário”, que não aparece no mapa nem no dicionário, só na imaginação; na segunda, descobrem “Em cada obra de arte, uma diversão!”. Já os mais crescidinhos vão apanhar boleia dos 50 anos do 25 de Abril para explorar “A liberdade que nos habita” nos primeiros dias; e “A arte como manifesto” nos últimos. As exposições, artistas e movimentos artísticos presentes no museu dão uma ajuda.

MAC/CCB, Praça do Império, Belém (Lisboa). 213 612 800. 25-28 Mar e 1-5 Abr 09.30-17.30. 125€-155€. 4-13