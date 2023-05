Estrada das Laranjeiras vai ser parcialmente cortada ao trânsito durante cinco meses

Mais de um ano depois do início das obras, a intervenção que está a mudar substancialmente o perfil de Sete Rios, pedonalizando boa parte da Praça Marechal Humberto Delgado, diante do Jardim Zoológico, continua a avançar. No processo, os constrangimentos à circulação são inevitáveis e nos próximos meses há novos a ter em conta.

A partir de 8 de Maio, segunda-feira, a Estrada das Laranjeiras vai ser parcialmente cortada ao trânsito entre a Calçada da Palma de Baixo e a Avenida Das Forças Armadas, ou seja, nos cerca de 300 entre o Teatro Thalia e o cruzamento por cima do qual passa o viaduto do Eixo Norte/Sul. Do lado de lá fica o Terminal Rodoviário de Sete Rios. A Câmara de Lisboa estima que esta fase dos trabalhos dure cinco meses.

Num comunicado divulgado nesta sexta-feira, a autarquia sugere alternativas para a circulação rodoviária. No sentido Sete Rios, quem vier do Eixo Norte/Sul (Telheiras – A2 Sul) e da Avenida Lusíada (Benfica – Hospital de Santa Maria) deve usar o Eixo Norte/Sul e sair para Sete Rios ou para a Avenida dos Combatentes e a Estrada das Laranjeiras; quem vier da Estrada da Luz deve usar a Rua Abranches Ferrão para aceder ao Eixo Norte/Sul.

No sentido Estrada das Laranjeiras, o trânsito proveniente do Eixo Norte/Sul (A2 Sul – Telheiras), Avenida das Forças Armadas (Entrecampos – Sete Rios) e Estrada das Laranjeiras (Av. dos Combatentes - Sete Rios) deve usar o Eixo Norte/Sul e sair para a Rua São Tomás de Aquino e a Estrada da Luz.

As obras em Sete Rios fazem parte do programa municipal Uma Praça em Cada Bairro e estão orçadas em 8,1 milhões de euros, para uma área de intervenção de 152.220 metros quadrados. Os trabalhos começaram no início de 2022 e devem continuar até 2024.

