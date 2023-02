Etapa nacional do maior campeonato de breaking do mundo chega a Lisboa

A etapa portuguesa do Red Bull BC One Cypher, a maior competição mundial de breaking, acontece a 17 e 18 de Março. As inscrições abriram esta quarta-feira.

Pela primeira vez, Lisboa vai ser palco da maior competição de breaking do mundo. Nos dias 17 e 18 de Março, o Suspenso (antigo Santiago Alquimista) recebe a etapa nacional do Red Bull BC One Cypher, prova de apuramento de onde sairão dois vencedores para a final mundial. As inscrições já estão abertas, tanto para praticantes como para iniciantes da modalidade.

Ao longo de dois dias, serão seleccionados os dois vencedores, um b-boy e uma b-girl, que vão representar Portugal na grande final mundial, marcada para 28 de Outubro, no estádio Roland-Garros, em Paris. O primeiro dia, 17 de Março, vai ser dedicado ao apuramento do Top 16 B-Boys e o Top 8 B-Girls, que, no dia seguinte, vão disputar a final nacional.

As batalhas são de um para um. Através da criatividade, qualidade e dinâmica dos participantes, cabe a um júri de três elementos escolher os melhores entre os melhores. Em Paris, o título de campeão do mundo de breaking será disputado por um Top 16 masculino e um Top 16 feminino, selecionados nas finais nacionais de 30 países.

Esta é a 20.ª edição do Red Bull BC One e Portugal já viu alguns dos seus talentos assumirem relevo internacional. Entre eles, os b-boys Bruce Almighty e Lagaet e a b-girl Vanessa.

