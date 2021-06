Evento de surf solidário chega em Julho às ondas portuguesas

Chama-se PRIO Softboard Heroes e vai realizar-se, pela primeira vez, a 16 de Julho, a partir das 10.00, na praia da Física, em Santa Cruz. Com um total de 10 mil euros para doar, a organização pretende apoiar as associações sem fins lucrativos Acreditar, Renascer, NÓS e Crescer, através de uma competição inovadora.

“Tendo em conta as dificuldades que se fazem sentir por muitos, no contexto pandémico e desafiante que vivemos, pensámos que esta seria uma boa oportunidade de juntar o surf às causas sociais e promover uma competição sem igual, onde os prémios não revertem directamente para os competidores, mas sim para um conjunto de instituições solidárias que precisam, mais do que nunca, de apoio”, esclarece Salvador Stilwell, co-fundador da The Good Swell, que organiza o Surf Out Portugal e este novo evento de surf com cariz solidário.

Com a participação de um total de 16 surfistas, cada uma das quatro equipas irá representar uma associação e ficará responsável por competir por ela. “Todos os participantes estarão totalmente dedicados a representar o melhor possível a sua associação, a defendê-la e a vencer por ela. O sentimento de competição partilhado por todos está aliado, acima de tudo, a uma solidariedade de grupo imensa e a uma vontade de angariar a máxima quantia possível para ajudar quem mais precisa.”

Neste evento, os surfistas não vão utilizar as suas próprias pranchas, mas pranchas de softboard, que têm um acabamento de material macio como a espuma, semelhante às pranchas de bodyboard, em vez de serem revestidas a fibra de vidro. Segundo Stilwell, o facto de não serem pranchas de surf convencionais “contribuirá para que o formato da competição seja ainda mais inovador, disruptivo, descomplicado e, sobretudo, divertido”.

Entre os nomes dos surfistas nacionais já confirmados, encontram-se surfistas como Vasco Ribeiro, Afonso Antunes, Francisco Alves, Miguel Blanco, Mariana Rocha Assis e os actores Pedro Sousa e Tiago Teotónio Pereira.

Praia da Física, Santa Cruz. Sáb 10.00. Entrada livre.

+ DCK lança nova colecção com calções de banho biodegradáveis

+ As melhores praias com Bandeira Azul perto de Lisboa