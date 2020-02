Ex-guitarrista dos Scorpions volta ao Titanic Sur Mer para ajudar cães abandonados

Está de regresso ao Titanic Sur Mer o concerto solidário que ajuda cães abandonados à guarda da associação P.A.T.A.S..

Há precisamente um ano, o Titanic Sur Mer recebia a primeira edição do Concerto Solidário para os Cães de Rua. Uma iniciativa que agora terá um segundo fôlego este sábado e que volta a contar com Uli Jon Roth, ex-guitarrista das bandas Scorpions e Electric Sun, que no ano passado se estreou num concerto solidário, em Lisboa (embora apoie algumas instituições como a PETA, com doações regulares). “Para mim, todo e qualquer cão é muito especial. São animais incríveis, mas às vezes precisam da nossa ajuda”, diz à Time Out. A compor o programa do evento estarão os Attick Demons, Manuel João Vieira e Célia Ramos, cantautora que sobe ao palco com a sua banda para acompanhar o roqueiro alemão.

Mas as grandes estrelas da iniciativa são os animais que estão à guarda da associação P.A.T.A.S, da qual Célia Ramos é membro, associação que irá receber a totalidade da receita angariada. Uma organização dedicada ao resgate de cães abandonados, negligenciados e em perigo no território português, e que tem uma parceria com a congénere TiNo na Alemanha.

É, aliás, Célia a co-responsável por esta iniciativa do concerto solidário, juntamente com Frank Schürmann, músico alemão que também trabalha para alguns nomes mais sonantes, como é o caso de Uli, músico que vai levar para o Titanic Sur Mer algumas músicas mais antigas dos Scorpions e dos Electric Sun, além de uma homenagem a Jimi Hendrix. Uli mostra-se entusiasmado: “O concerto do ano passado correu muito bem e foi bom tocar com músicos portugueses. A Célia Ramos vai cantar de novo. Tem uma óptima voz, é uma pessoa adorável e também gosta de animais. Espero que muitas pessoas venham ao show para apoiar esta causa extremamente digna”.

Amigos há alguns anos, Célia e Frank partilham o amor pelos animais e ajudam associações ligadas ao auxílio animal. Nos últimos dez anos já mudaram a nacionalidade a cerca de 2000 cães portugueses, que encontraram um novo lar na Alemanha, graças à boleia de Célia ou de Frank. E juntos lembraram-se de fazer uma angariação de fundos em prol de patudos que moram no abrigo da P.A.T.A.S..

Voltando ao concerto no Titanic Sur Mer, este ano Célia espera uma maior adesão. “Queremos que as pessoas se envolvam, é preciso consciencializá-las e ficam a conhecer a P.A.T.A.S.. É preciso educar para a empatia, para a humanização. Os abrigos que estão cheios, as pessoas têm de se envolver mais”, defende a música portuguesa. E sublinha: “Estamos gratos ao Manuel João Vieira, que percebeu o projecto e ficámos muito felizes com a sua abertura. E o Uli adora animais, disse logo que sim e que quer fazer mais concertos”.

Quem não marcará presença, mas que também participa com géneros nesta iniciativa é o cantor Blaze Bayley (ex Iron Maiden, BLAZE e Wolfsbane), que doou alguns items para serem leiloados durante o espectáculo, como passes, um CD e cartões – tudo autografado – e uma fita para a cabeça, um dos items indispensáveis dos roqueiros mais clássicos. “Ele foi excepcional. Disse que não podia estar presente, mas foi de uma simpatia extrema”, diz Célia sobre Blaze. Agora a ideia é realizar mais edições do Concerto Solidário para os Cães de Rua, todos os anos, ou a cada dois anos, sendo que várias opções estão a ser equacionadas.

Titanic Sur Mer. Sáb 19.00. 20€ (pré-venda), 24€ (porta). Bilhete VIP Meet & Greet: 35€

