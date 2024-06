Ex-vereadores da Câmara de Lisboa acusam Moedas de “propaganda” que “ofusca a realidade”

Passam ao de leve pelo problema da circulação das trotinetes, mencionam "o notório estado deplorável das ruas" e as Jornadas Mundiais da Juventude, e criticam o facto de Carlos Moedas, actual presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), estar a tentar puxar para si os louros quanto às novas praças de São Sebastião da Pedreira e Sete Rios, ou à Casa Jardim da Estrela, quando foram obras lançadas e adjudicadas pelo executivo de Fernando Medina. Num artigo de opinião publicado no jornal Expresso, é longo o rol de críticas dirigidas a Carlos Moedas descrito pelos antigos vereadores da CML Manuel Salgado e José Sá Fernandes, que passaram por diferentes pelouros e contam com mais de dez anos, cada um, na autarquia.

A lista vem na sequência de um outro artigo publicado no mesmo jornal a 13 de Junho, no qual Carlos Moedas responde às críticas do habitual cronista do Expresso Miguel Sousa Tavares, elencadas na semana anterior, 6 de Junho, sob o título Lisboa, cidade perdida (a "expulsão" dos lisboetas da sua própria cidade era um dos temas centrais). E assim, há três semanas, se vai passando a bola sobre o que tem acontecido na cidade, sob perspectivas muito díspares.

No artigo publicado esta sexta-feira, José Sá Fernandes e Manuel Salgado apontam o dedo a questões como o impacto "inócuo" da devolução do IRS para a classe média, os gastos em publicidade para programas como o Plano de Saúde 65+ (de acesso de idosos a cuidados médicos), sugerem que Lisboa não foi considerada Capital Europeia da Inovação exclusivamente por causa da Fábrica de Unicórnios (defendendo que houve um percurso e investimento anterior a Moedas) e criticam o facto de se divulgar que os transportes públicos são hoje "gratuitos para quase 100 mil jovens e idosos graças" ao executivo actual, quando há uma forte mão do Governo central neste plano. "Hoje, o Município não paga o passe aos jovens, pois, graças ao Governo de Costa, é o Estado que assume essa despesa, quanto ao dos idosos, apenas custeia uma parte", escrevem os ex-autarcas. Organizando as acusações numa categoria única, a conclusão é que os antigos vereadores, que conduziram os pelouros do Urbanismo e do Ambiente, consideram que a "propaganda" levada a cabo pelo actual executivo da CML "ofusca a realidade". "Lisboa está parada", resumem.

Parque Tejo: descampado ou parque verde?

Recorde-se que no artigo de opinião de Carlos Moedas, além da inovação ou das chaves entregues no quadro da habitação, um dos destaques incidia sobre as "14.390 árvores" plantadas "só em 2023", comparando-as aos 4442 exemplares plantados em 2019, durante o mandato de Medina. "Criámos 30 hectares de cidade verde", concluiu Moedas. Sobre este tema, Sá Fernandes e Salgado afirmam que "comparar isto com o passado é inimaginável". "É que Lisboa foi Capital Verde Europeia 2020, pela implementação dos corredores verdes sonhados por Ribeiro Telles, pelo melhoramento de todos os parâmetros ambientais e pela qualificação do espaço público, criação de área verde e instalação de quiosques e esplanadas. A plantação de árvores no actual mandato resulta basicamente da execução de um programa internacional a quatro anos iniciado pelo anterior Executivo", o Life Lungs, escrevem.

DR/CML Parque Tejo