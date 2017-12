'Excuse Me Ao Vivo', de Salvador Sobral, é editado esta sexta-feira

O vencedor da Eurovisão recupera a digressão nacional onde apresentou o seu disco Excuse Me ao público português. Agora ao vivo. O disco chega esta sexta-feira às lojas.

Boas notícias para Salvador Sobral. Boas notícias de Salvador Sobral. Segundo o que foi comunicado pela equipa do hospital, o transplante cardíaco a que o cantor português foi submetido recentemente correu bem e a recuperação está a decorrer normalmente.

A outra boa nova é que o cantor acaba de editar Excuse Me Ao Vivo, o disco com que correu o país, após ter vencido a Eurovisão. Excuse Me, editado em Agosto de 2016, conta com dezasseis canções, que agora vão poder ser escutadas com enormes aplausos e pedidos de “Amar Pelos Dois”. Só coisas boas.

