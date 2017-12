Tricky toca em Lisboa a 27 de Fevereiro

Um dos expoentes máximos do trip-hop mundial passa pelo Lisboa Ao Vivo já no arranque de 2018. A digressão também vai ao Hard Club, no Porto.

Anda cá desde 1985. É uma das bandeiras do experimentalismo em mares electrónicos, correntes dub e trip-hop, sonoridades dançáveis e colaborações com alguns dos grandes, onde se incluem Björk ou PJ Harvey.

O músico de Bristol tem mais de dez discos editados em toda a carreira – o último saiu em Outubro último, chamado Ununiform, tal como a digressão que o traz de regresso a Portugal, onde se tinha apresentado, pela última vez, na Aula Magna, em Março de 2016.

O preço dos bilhetes, para as duas salas, é 25€ e os bilhetes estão à venda a partir de 21 de Dezembro.

